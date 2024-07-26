Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da temizlik yaparken ikinci kattan düşen genç kız yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2. kattaki evlerinin penceresinden düşen 16 yaşındaki kız hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 11:40 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da temizlik yaparken ikinci kattan düşen genç kız yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2. kattaki evlerinin penceresinden düşen 16 yaşındaki kız hastaneye kaldırıldı.

        Gölyüzü Mahallesi'ndeki müstakil evde ikamet eden Miray Akay (16), pencerede temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan Akay, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akay, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        Otoyolda feci kaza! 3 can kaybı var
        Otoyolda feci kaza! 3 can kaybı var
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        UEFA ülke puanında son durum
        UEFA ülke puanında son durum
        Zıpkın avı ölümle bitti!
        Zıpkın avı ölümle bitti!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        5 fabrikayı yakan yangında itfaiye raporu çıktı!
        5 fabrikayı yakan yangında itfaiye raporu çıktı!
        Olimpiyatların açılışı öncesi tren seferleri durdu
        Olimpiyatların açılışı öncesi tren seferleri durdu
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Türkiye 101 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 101 sporcuyla madalya peşinde!
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        Salda Gölü'nde tehlike çanları çalıyor: "Değerini bilemedik"
        Salda Gölü'nde tehlike çanları çalıyor: "Değerini bilemedik"
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        27 gündür aranıyordu! Acı haber geldi!
        27 gündür aranıyordu! Acı haber geldi!
        İşte çok fazla karbonhidrat tükettiğinizi anlamaya yarayacak 10 ipucu
        İşte çok fazla karbonhidrat tükettiğinizi anlamaya yarayacak 10 ipucu
        Devre mülkler için değişiklik
        Devre mülkler için değişiklik
        Gece de akın ettiler
        Gece de akın ettiler
        Harris-Trump anketinde son durum: Fark 1 puan
        Harris-Trump anketinde son durum: Fark 1 puan
        Aktif pasif dengesinde karamsar tablo
        Aktif pasif dengesinde karamsar tablo

        Benzer Haberler

        Konya'da şehitler adına aşure dağıtıldı
        Konya'da şehitler adına aşure dağıtıldı
        Konya'da sağanak etkili oldu
        Konya'da sağanak etkili oldu
        Konya'da Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi her yaşa hitap ediyor
        Konya'da Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi her yaşa hitap ediyor
        Konya'da öğrenciler yaz okulunda bilim ve teknolojiyle iç içe oluyor
        Konya'da öğrenciler yaz okulunda bilim ve teknolojiyle iç içe oluyor
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Konya'da 455 öğrenci 35 futbol takımıyla şampiyonluk için mücadele ediyor
        Konya'da 455 öğrenci 35 futbol takımıyla şampiyonluk için mücadele ediyor