Konya'da temizlik yaparken ikinci kattan düşen genç kız yaralandı

Ağır yaralanan Akay, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akay, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gölyüzü Mahallesi'ndeki müstakil evde ikamet eden Miray Akay (16), pencerede temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

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