Beyşehir Uluslararası Göl Festivali
Beyşehir ilçesinde, festival etkinlikleri kapsamında sanatçı Özgür Can Çoban sahneye çıktı.
Beyşehir ilçesinde, festival etkinlikleri kapsamında sanatçı Özgür Can Çoban sahneye çıktı.
Festivalin ikinci gününde sahneye çıkan Çoban, Türk müziğinin seçkin şarkılarıyla dinleyenlerinin kalplerine dokundu.
Beyşehirliler konser boyunca şarkılara eşlik ederek özellikle yüksek tempolu şarkılarda doyasıya dans etti.
Konser programı Çoban'a hediye takdiminin ardından sona erdi.
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