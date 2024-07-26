Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'de yaralı bulanan baykuş tedavi edilecek

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde Suğla Baraj Gölü kenarında yaralanmış halde bulunan baykuş tedavi edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 14:42 Güncelleme: 26.07.2024 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seydişehir'de yaralı bulanan baykuş tedavi edilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde Suğla Baraj Gölü kenarında yaralanmış halde bulunan baykuş tedavi edilecek.

        Tarlasında çalışan bir kişi yaralı olduğunu fark ettiği baykuşu alarak, evine götürdü.

        Su ve mama verilen yaralı baykuş, Seydişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

        Yaralı baykuşun Selçuk Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürülerek tedavisi yapılacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Efsane dizi 'Bizimkiler'in binasında kentsel dönüşüm anlaşmazlığı
        Efsane dizi 'Bizimkiler'in binasında kentsel dönüşüm anlaşmazlığı
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        UEFA ülke puanında son durum
        UEFA ülke puanında son durum
        Büyükbaş hayvan yüklü TIR bariyerlerde asılı kaldı: 6 hayvan öldü
        Büyükbaş hayvan yüklü TIR bariyerlerde asılı kaldı: 6 hayvan öldü
        Avrupa'da kalabalıktan uzak 7 rota!
        Avrupa'da kalabalıktan uzak 7 rota!
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        AKOM'dan bugün ve yarın için kritik uyarı! İstanbul'da sağanak!
        AKOM'dan bugün ve yarın için kritik uyarı! İstanbul'da sağanak!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş'ın Barça planı!
        Beşiktaş'ın Barça planı!
        Obama'dan Harris'e destek
        Obama'dan Harris'e destek
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Türkiye 101 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 101 sporcuyla madalya peşinde!
        Zıpkın avı ölümle bitti!
        Zıpkın avı ölümle bitti!
        İmamı okla vurmuştu! Yeni görüntüsü çıktı! Omzunda yay belinde ok!
        İmamı okla vurmuştu! Yeni görüntüsü çıktı! Omzunda yay belinde ok!
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        Gece de akın ettiler
        Gece de akın ettiler
        Devre mülkler için değişiklik
        Devre mülkler için değişiklik
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?

        Benzer Haberler

        Güneysınır'da lavanta hasadı başladı
        Güneysınır'da lavanta hasadı başladı
        Beyşehir Uluslararası Göl Festivali
        Beyşehir Uluslararası Göl Festivali
        Konya'da temizlik yaparken ikinci kattan düşen genç kız yaralandı
        Konya'da temizlik yaparken ikinci kattan düşen genç kız yaralandı
        Konya'da şehitler adına aşure dağıtıldı
        Konya'da şehitler adına aşure dağıtıldı
        Konya'da sağanak etkili oldu
        Konya'da sağanak etkili oldu
        Konya'da Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi her yaşa hitap ediyor
        Konya'da Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi her yaşa hitap ediyor