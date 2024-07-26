Seydişehir'de yaralı bulanan baykuş tedavi edilecek
Konya'nın Seydişehir ilçesinde Suğla Baraj Gölü kenarında yaralanmış halde bulunan baykuş tedavi edilecek.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde Suğla Baraj Gölü kenarında yaralanmış halde bulunan baykuş tedavi edilecek.
Tarlasında çalışan bir kişi yaralı olduğunu fark ettiği baykuşu alarak, evine götürdü.
Su ve mama verilen yaralı baykuş, Seydişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.
Yaralı baykuşun Selçuk Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürülerek tedavisi yapılacağı öğrenildi.
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