Güneysınır'da lavanta hasadı başladı

Konya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Güneysınır'da alternatif ürün olarak dikimi yapılan lavantanın hasadına başlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Büyükşehir Belediyesi olarak kırsalda yaşayan vatandaşların gelirlerini artırmak amacıyla sağladıkları tarımsal desteklere devam ettiklerini belirtti.

Bölgeye uygun, az su tüketen ürünleri yaygınlaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Altay, "Bu doğrultuda Güneysınır ilçemizde kurak alanların değerlendirilmesi için toplamda 1,3 milyon metrekare alanda 2 milyon adet lavanta fidesi dikimi yapıldı. Verdiğimiz fide desteğiyle hem bölge turizmine hem de çiftçi kardeşlerimize katkı sağlamış olduk. Ayrıca ilçe belediyemizle birlikte yürüttüğümüz projenin başından bu yana çiftçilerimize dikim, bakım ve hasat konularında teknik ekiplerimiz tarafından desteklerimiz devam etti. Çiftçi kardeşlerimizin emeklerini korumak, gelirlerini artırmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.