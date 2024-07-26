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        Konya'da ağabeyini silahla öldürüp annesini de yaralan şüpheli yakalandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde 61 yaşındaki ağabeyini silahla öldürüp 84 yaşındaki annesini de yaralan şüpheli, gözaltına aldındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 14:58 Güncelleme: 26.07.2024 - 14:58
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        Konya'da ağabeyini silahla öldürüp annesini de yaralan şüpheli yakalandı
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde 61 yaşındaki ağabeyini silahla öldürüp 84 yaşındaki annesini de yaralan şüpheli, gözaltına aldındı.

        Kileci Mahallesi'nde ikamet eden C.Ş. (48), ağabeyi K.Ş. ve annesi F.Ş'yi henüz bilinmeyen nedenle silahla yaraladı.

        Ağır yaralanan anne ve oğul, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        K.Ş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, anne F.Ş. ise hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.

        Olay yerinden kaçtığı tespit edilen şüpheli C.Ş'nin kullandığı araç, Afyonkarahisar istikametine giderken durduruldu.

        Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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