Sydişehir'de aşure etkinliği
Konya'nın Seydişehir ilçesinde muharrem ayı nedeni mahalle halkı imece usulü hazırladığı aşureyi vatandaşlara dağıttı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde muharrem ayı nedeni mahalle halkı imece usulü hazırladığı aşureyi vatandaşlara dağıttı.
Taraşçı Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Taraşçı Mahallesinde 5 Bin kişilik aşure hazırlandı.
Dernek Başkanı Mustafa Bağcı, "Her yıl derneğimiz tarafından aşure etkinliğimiz yapılmakta. Mahallemizde yaşayan hayırsever vatandaşlarımızın da desteği ile imece usulü aşuremizi yaparak halkımıza ikramda bulunduk. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun." dedi.
Aşure etkinliğine Kaymakam Cevdet Bakkal, Belediyesi Başkanı Hasan Ustaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Muhammed Yaşar Hançer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar vatandaşlar katıldı.
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