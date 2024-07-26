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        Konya'da köpeklerin saldırdığı kadın yaşadığı korkuyu unutamıyor

        Konya'nın merkez Meram ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan kadın, sahipsiz hayvanlar sorununun çözülmesini istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 17:06 Güncelleme: 26.07.2024 - 17:06
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        Konya'da köpeklerin saldırdığı kadın yaşadığı korkuyu unutamıyor
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        Konya'nın merkez Meram ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan kadın, sahipsiz hayvanlar sorununun çözülmesini istiyor.

        Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki Birgül Serin, 24 Temmuz'da iş dönüşü Mamuriye Mahallesi'ndeki millet bahçesinin yanından geçerken 5 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

        Köpeklerden birinin kalçasından ısırması sonucu yaralanan Serin, kaldırıldığı Numune Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Serin, AA muhabirine, yaşadığı dehşeti ifade edemediğini, dışarıya çıkmaktan artık çok korktuğunu söyledi.

        Arkasından bir anda saldıran köpekleri fark edemediği için kaçamadığını anlatan Serin, "Arkamdan ani bir darbe gelmesi ve canımın acımasıyla döndüğümde köpeğin ısırdığını gördüm. Önüme dört tane köpek daha geçti. Beni ısıran köpeğe çantamla müdahale ettim ama bir şey yapamadım. Bana asılınca arkaya düştüm. Yerden de kalkamadım. Uzaktan gelen iki kişi kovalamasına rağmen köpekler gitmedi." diye konuştu.

        Kuduz aşısı olduğunu, üç gündür acı içinde yaşadığını, oturup kalkamadığını, iğnelerini yaptırmak için zorluklarla hastaneye gidip geldiğini kaydeden Serin, geçimini sağladığı işine de gidemediğini ifade etti.

        - Bazı kişiler sosyal medyada yalancılıkla suçlayıp tepki göstermiş

        Serin, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramasıyla ilgili sosyal medyadaki paylaşımlardan dolayı bazı insanların kendisine tepki gösterdiğini ve yalan söylemekle itham edildiğini de dile getirdi.

        İnsanların kötü niyetli suçlamaları nedeniyle, yaşadığı acıların yanında büyük üzüntü de yaşadığına dikkati çeken Serin, şöyle konuştu:

        "Büyük ağrılarım var. Bazı insanlar inanmıyor. Bana tepki gösteriyorlar, 'köpekler yapmamıştır, başka bir şey olmuştur, yalan söylüyorsun' diyorlar. Hastane kayıtlarım, raporlarım var. İstiyorlarsa ispat edebilirim. Bana tepki göstermelerine hiç gerek yok. Elbette biz de hayvanları seviyoruz ama bir çare bulsunlar. Ben devamlı temizliğe giden biriyim. Artık o caddeden korkuyla mı geçeceğim. Gözlerimi kapatıyorum açıyorum, o beş köpeğin etrafımda döndüğünü görüyorum. Psikolojim bozuldu. Birinden korunsam öteki saldırıyordu."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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