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        Konyaspor, Umut Nayir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, forvet oyuncusu Umut Nayir ile 3 yıllık anlaşma yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 19:32 Güncelleme: 26.07.2024 - 19:32
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        Konyaspor, Umut Nayir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, forvet oyuncusu Umut Nayir ile 3 yıllık anlaşma yaptı.

        Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Konyaspor'un Slovenya'da kamp yaptığı oteldeki imza töreninde, Futbol Şube Sorumlularından Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

        Umut Nayir, takımda 22 numaralı formayı giyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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