Konyaspor, Umut Nayir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Konyaspor'un Slovenya'da kamp yaptığı oteldeki imza töreninde, Futbol Şube Sorumlularından Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, forvet oyuncusu Umut Nayir ile 3 yıllık anlaşma yaptı.

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