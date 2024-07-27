Mevlana'nın dergahında pişirilen aşure ziyaretçilere ikram edildi

Unutulmaya yüz tutan ve 97 yıl sonra 2019'da yeniden başlatılan aşure kaynatma merasimini, Mevlana Müzesi'ni ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler ilgiyle izledi.

İlahiler eşliğinde karıştırılan 6 kazan aşure, Mevlid-i Şerif ve zikirlerle öğle saatlerine kadar pişirildi.

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