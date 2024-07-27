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        Mevlana'nın dergahında pişirilen aşure ziyaretçilere ikram edildi

        Konya'da, Hazreti Mevlana'nın dergahında Mevlevi usullerine göre pişirilen aşure, vatandaşlara dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 15:41 Güncelleme: 27.07.2024 - 15:41
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        Mevlana'nın dergahında pişirilen aşure ziyaretçilere ikram edildi
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        Konya'da, Hazreti Mevlana'nın dergahında Mevlevi usullerine göre pişirilen aşure, vatandaşlara dağıtıldı.

        Mevlana Türbesi avlusunda düzenlenen "Huzur-ı Pirde Aşure" etkinliği kapsamında, sabahtan itibaren kazanlarda aşure kaynatılmaya başlandı.

        İlahiler eşliğinde karıştırılan 6 kazan aşure, Mevlid-i Şerif ve zikirlerle öğle saatlerine kadar pişirildi.

        Unutulmaya yüz tutan ve 97 yıl sonra 2019'da yeniden başlatılan aşure kaynatma merasimini, Mevlana Müzesi'ni ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler ilgiyle izledi.

        Hazırlanan aşure, tabaklara konularak ziyaretçilere ikram edildi.

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