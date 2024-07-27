Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nde genel kurul devam ediyor

Konya'da 40 bine yakın üyesi bulunan, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin yeni başkanının belirleneceği Olağan Genel Kurul'da üyeler oy kullanıyor.

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 72. Seçimli Olağan Genel Kurulu saat 10.00'da Konya Şeker Merkez Kampüsünde başladı.

Genel Kurul Toplantısı'nda önce divan başkanı seçildi. Daha sonra başkanlık için yarışan 5 aday, sırayla üyelere kısa bir selamlama konuşması yaptı. Ardından oy verme işlemine geçildi.

Toplam 39 bin 700 kayıtlı üyenin bulunduğu kooperatifte genel kurula katılım oranının beklenin oldukça üzerinde olduğu gözlendi. Sandıklar önünde oy vermek için gelenler uzun kuyruklar oluşturdu.