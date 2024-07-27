Konyaspor kaleci Yavuz Aygün'ü renklerine bağladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, kaleci Yavuz Aygün'ü transfer etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, kaleci Yavuz Aygün'ü transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Aygün ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.
İmza töreninin Slovenya'da kamp yapılan otelde düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Yavuz, takımımızda 96 numaralı formayı terletecek. Yavuz Aygün'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.
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