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        Konyaspor kaleci Yavuz Aygün'ü renklerine bağladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, kaleci Yavuz Aygün'ü transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 16:13 Güncelleme: 27.07.2024 - 16:13
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        Konyaspor kaleci Yavuz Aygün'ü renklerine bağladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, kaleci Yavuz Aygün'ü transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Aygün ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

        İmza töreninin Slovenya'da kamp yapılan otelde düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Yavuz, takımımızda 96 numaralı formayı terletecek. Yavuz Aygün'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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