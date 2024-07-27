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        28 Şubat süreci mağdurları, haklarını geri almak için komisyon kurulmasını istiyor

        28 Şubat süreci mağdurları, bu süreçte kaybedilen haklarının temini için komisyon kurulmasını talep ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 16:59 Güncelleme: 27.07.2024 - 16:59
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        28 Şubat süreci mağdurları, haklarını geri almak için komisyon kurulmasını istiyor
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        28 Şubat süreci mağdurları, bu süreçte kaybedilen haklarının temini için komisyon kurulmasını talep ediyor.

        Konya'daki ÖNDER İmam Hatipliler Derneği binasında basın toplantısı düzenleyen 28 Şubat Gönüllüleri Platformu Başkanı Şerife Kaya, 28 Şubat sonrası acıların halen taze olduğunu ve zarar gören birçok hak mağdurunun haklarını geri alamadığını söyledi.

        Mağdurların haklarının giderilmesi için devletten yeni bir mekanizma, ortak bir komisyon kurması talebinde bulunan Kaya şöyle devam etti:

        "Bütüncül olarak bu sorunu çözmek için yetkili bir komisyonun kurulmasını, ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın ya da Meclis'in sorumluluğunda kurulmasını talep ediyoruz, bizim tercihimiz Sayın Cumhurbaşkanı'nın uhdesinde kurulması. Bizim talebimiz, o dönem içinde mağdur olan herkesin kurulacak bu komisyona başvurması, mağduriyetlerin, hak kayıplarının tespit edilmesi, kimin ne kadar hak kaybı varsa, bir birim hak kaybına uğrayana bir birim hak verilsin, 10 birim hak kaybına uğrayana 10 birim hak verilsin. Böylece adaletli bir sonuca ulaşılacağı kanaatini taşıyoruz. Darbeci generallerin dahi dışarıya çıktığı bir dönemde, darbecilerin mağdur ettiği mazlumların haklarının iadesi için daha fazla beklenilmesi 'Türkiye Yüzyılı'na yakışan durum değildir."

        Kaya, 28 Şubat sürecinde işkenceyle ifadeleri alınıp yargılanarak cezaya çarptırılmış ve bugün halen hapishanelerde bulunan 160 kişi olduğunu dile getirerek, bu kişilerin de yeniden yargılanmalarını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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