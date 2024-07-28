Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da tırla çarpışan tarım aracının sürücüsü öldü

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 11:11 Güncelleme: 28.07.2024 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da tırla çarpışan tarım aracının sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Durmuş Çiftçi'nin (65) kullandığı tarım aracı, Beyşehir-Antalya kara yolu Çetmi Mahallesi yol ayrımında B.S. idaresindeki 42 AUB 295 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, tarım aracının sürücüsü Çiftçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Çiftçi'nin cenazesi otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Tır sürücüsü B.S'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        30 saniyelik SIM kart değişimi gözü dönmüş katili yakalattı!
        30 saniyelik SIM kart değişimi gözü dönmüş katili yakalattı!
        Orman yangınlarında arabalar ve evler yandı
        Orman yangınlarında arabalar ve evler yandı
        Halatla indirilen 500 litrelik su deposu üzerine düştü!
        Halatla indirilen 500 litrelik su deposu üzerine düştü!
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        ABD'yi "Bitcoin süper gücü" yapma sözü
        ABD'yi "Bitcoin süper gücü" yapma sözü
        Çarptığı polis aracı, direğe çarparak durabildi!
        Çarptığı polis aracı, direğe çarparak durabildi!
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        Aşk Çeşme'si
        Aşk Çeşme'si
        2 milyon 464 bin 204 araç denetlendi! İşte tespit edilen sayılar
        2 milyon 464 bin 204 araç denetlendi! İşte tespit edilen sayılar
        Ziyech sevinci!
        Ziyech sevinci!
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Emekli aylığı düzenlemesi kabul edildi
        Emekli aylığı düzenlemesi kabul edildi
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!
        Hizbullah yalanlasa da İsrail sorumlu tuttu
        Hizbullah yalanlasa da İsrail sorumlu tuttu
        İyi tartışabilmenin incelikleri
        İyi tartışabilmenin incelikleri
        Eski eşini vurdu, oğlunu yaraladı
        Eski eşini vurdu, oğlunu yaraladı
        Galatasaray'dan tatsız prova!
        Galatasaray'dan tatsız prova!

        Benzer Haberler

        Beyşehir Uluslararası Göl Festivali sürüyor
        Beyşehir Uluslararası Göl Festivali sürüyor
        Bitkilerde iklim değişikliğine bağlı hastalıklar ile bakteriler mücadele ed...
        Bitkilerde iklim değişikliğine bağlı hastalıklar ile bakteriler mücadele ed...
        Parkta tartıştığı kişiyi yaraladı, kendini yakalamak isteyen polise ateş aç...
        Parkta tartıştığı kişiyi yaraladı, kendini yakalamak isteyen polise ateş aç...
        Konyaspor yeni sezon formalarını tanıttı
        Konyaspor yeni sezon formalarını tanıttı
        28 Şubat süreci mağdurları, haklarını geri almak için komisyon kurulmasını...
        28 Şubat süreci mağdurları, haklarını geri almak için komisyon kurulmasını...
        Beyşehir Uluslararası Göl Festivali sürüyor
        Beyşehir Uluslararası Göl Festivali sürüyor