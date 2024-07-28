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        Olta balıkçıları Seydişehir'de buluştu

        Seydişehir Belediyesi ve Amatör Sportif Olta Balıkçıları ve Doğa Hayatı Koruma Derneği (SOABDER) iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Seydişehir Uluslararası 2. Olta Balıkçılığı Festivali sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 14:42 Güncelleme: 28.07.2024 - 14:42
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        Olta balıkçıları Seydişehir'de buluştu
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        Seydişehir Belediyesi ve Amatör Sportif Olta Balıkçıları ve Doğa Hayatı Koruma Derneği (SOABDER) iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Seydişehir Uluslararası 2. Olta Balıkçılığı Festivali sona erdi.

        Kuğulu Tabiat Parkında Seydişehir'de, amatör ve sportif olta balıkçılığını tanıtmak, sevdirmek, doğayı korumak, balık avcılığının bilinçli olarak yapılmasını sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen festivale, Almanya, Fransa ve 21 ilden 200'den fazla kişi katıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı izinleri ve gözetimiyle gerçekleştirilen Seydişehir Uluslararası 2. Olta Balıkçılığı Festivalinde toplamda 152 tatlı su kefali yakalandı, tüm balıklar suya bırakıldı.

        Kaymakam Cevdet Bakkal, "Seydişehir farklı ve çeşitli etkinliklere ve sahipliği yapıyor. Olta Balıkçılığı Festivali de bunlardan bir tanesi. Seydişehir'de farklı göletlerimiz mevcut, bu göletlerimizde tatlı su balıkları mevcut. Amatör balıkçılık noktasında Seydişehir önem arz ediyor." dedi.

        Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, amatör ve sportif olta balıkçılığı tanıtmak, sevdirmek ve gelişmesini sağlamak için festivallerinin devam edeceğini kaydetti.

        Konuşmalarının ardından Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Kaymakam Cevdet Bakkal, yarışmacılarla birlikte balık tutulacak gölete geçerek yarışmanın ilk oltasını attı ve yarışmayı başlattı.

        Dereceye giren yarışmacılara ödülleri Kaymakam Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu tarafından verildi.

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