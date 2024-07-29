Seydişehir Suğla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 300 tavuk kapasiteli kümes kuruldu

Suğla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği bölümü öğrencileri, kümes sayesinde tavukçuluğun her aşamasını uygulamalı öğreniyor.

Seydişehir Suğla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulan 300 tavuk kapasiteli kümes, genel bütçeden imkanları ile kuruldu.

Seydişehir Belediyesi tarafından yüzde elli desteklenen ve beton ihtiyacı karşılanan kümes 150 bin liraya mal oldu.

Tavuk yetiştiriciliğinin zorlu bir çalışma olduğunu kaydeden Okul Müdürü Seyit Ali Koç, ziraat mühendisleri ve bölüm öğretmenleri eşliğinde teorik bilgilerin pratiğe döküldüğünü kaydetti.