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        Beyşehir'de atış müsabakaları düzenlendi

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen geleneksel atış müsabakaları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 12:40 Güncelleme: 29.07.2024 - 12:40
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        Beyşehir'de atış müsabakaları düzenlendi
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen geleneksel atış müsabakaları sona erdi.

        Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen atış müsabakaları, trafik kazasında hayatını kaybeden Huğlulu iş insanı Aydın Kuyucu anısına gerçekleştirildi.

        Huğlu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ana sponsorluğunda Huğlu atış poligonunda düzenlenen müsabakalara atıcıların ilgisi yoğun oldu.

        Müsabakalarda sabit hedef, pet şişe, hareketli, tavşan, gong, amatör trap, kadınlar kurşun atışı, çocuklar için PCP havalı tüfek atışları kategorilerinde atış müsabakaları gerçekleştirildi.

        Müsabakalar sonrasında dereceye girenlere av tüfekleri ve çeşitli hediyeler verildi.

        Huğlu Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdüssamet Beton, müsabakalara katılım gösteren herkese teşekkür etti.

        Öte yandan, Huğlu atış poligonunda düzenlenen müsabakalar dolayısıyla Huğlu’da faaliyet gösteren silah firmaları da alanda kurdukları stantlarda üretimini yaptıkları ürünlerini sergileyip tanıtımını gerçekleştirdi.

        Etkinliğe katılan Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balıklı, AK Parti İlçe Başkanı Kahraman Şanal ile CHP İlçe Başkanı Sefa Akar'a da alanda birer teşekkür plaketi takdim edildi.

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