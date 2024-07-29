Beyşehir'de atış müsabakaları düzenlendi

Etkinliğe katılan Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balıklı, AK Parti İlçe Başkanı Kahraman Şanal ile CHP İlçe Başkanı Sefa Akar'a da alanda birer teşekkür plaketi takdim edildi.

Öte yandan, Huğlu atış poligonunda düzenlenen müsabakalar dolayısıyla Huğlu’da faaliyet gösteren silah firmaları da alanda kurdukları stantlarda üretimini yaptıkları ürünlerini sergileyip tanıtımını gerçekleştirdi.

Huğlu Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdüssamet Beton, müsabakalara katılım gösteren herkese teşekkür etti.

Huğlu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ana sponsorluğunda Huğlu atış poligonunda düzenlenen müsabakalara atıcıların ilgisi yoğun oldu.

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