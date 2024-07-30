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        Konya'da bir kişi tarlada ölü bulundu

        Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kişi tarlada ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 09:03 Güncelleme: 30.07.2024 - 09:03
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        Konya'da bir kişi tarlada ölü bulundu
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kişi tarlada ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, yakınlarınca kayıp olduğu ihbarı yapılan M.E'nin bulunması için jandarma ekiplerince ilçede arama yapıldı.

        Aramalar sonucu M.E'nin cansız bedeni İnoba Avşar mevkiindeki Hotamış yolunda bir tarlada bulundu.

        M.E'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Konya'daki bir hastaneye kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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