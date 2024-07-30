Konyaspor'un isim ve göğüs sponsoru yeni sezonda da TÜMOSAN olacak

TÜMOSAN, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'a 2024-2025 sezonunda isim ve forma göğüs sponsoru olarak destek vermeyi sürdürecek.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, Konya ekonomisine, yerel sanayi ve istihdamına önemli katkılar sağlayan TÜMOSAN'ın, kentin en önemli değerlerinden Konyaspor'a bu sezon da destek olma kararlılığına devam etiğini belirtti.

TÜMOSAN isminin, Konyaspor'a çok yakıştığını aktaran Tosun, "TÜMOSAN Konyaspor ismini sadece faaliyet alanlarımız değil, spora ilgi gösteren gencinden, yaşlısına herkes duydu. Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda bu birlikteliğimizden doğacak sinerji ile Konyaspor'umuzun başarılı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.