Seydişehir'den kısa kısa

Seydişehir Belediyesi, Kuğulu Tabiat Parkı'ndaki göletlerde temizlik çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Kuğulu Tabiat Parkı'nda yapılan gölet temizleme çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemenin ardından açıklamada bulunan Ustaoğlu, "Yerli ve yabancı olmak üzere birçok misafirin uğrak noktası olan Kuğulu Tabiat Parkı'mızın bakım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle yaz aylarıyla birlikte göletlerimiz içerisinde oluşan yabani otların temizliğini düzenli olarak yapıyoruz. Çalışmaları en kısa sürede tamamlayacağız." ifadesini kullandı.