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        Konya'da elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

        Konya'nın Karapınar ilçesinde kuyu pompası tamiri yaptığı sırada elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Eren Dağ, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 08:24 Güncelleme: 31.07.2024 - 08:24
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        Konya'da elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde kuyu pompası tamiri yaptığı sırada elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Eren Dağ, hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Akören Mahallesi'nde pompa vinciyle çalışan Dağ, vincin elektrik tellerine temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.

        Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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