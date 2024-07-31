Altınova'nın "köşesiz" tarlaları sarıya büründü

ABDULLAH DOĞAN - Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Altınova Tarım İşletmesinde her biri 365 dekarlık 78 dairesel tarla, üzerinde ekili ürünlerle sarıya büründü.

Kadınhanı ilçesindeki Altınova Tarım İşletmesinde 310 bin dekar arazide buğday, arpa, yağlık ayçiçeği, yonca, fiğ, korunga ile yem bitkisi üretimi yapılıyor.

Modern ve teknolojik ekipmanların kullanıldığı işletmede, özel sektör işbirliği kapsamında tohumluk ayçiçeği ve patates üretimi de gerçekleştiriliyor.

İşletmede her biri 50 futbol sahası büyüklüğündeki, "Center Pivot Robotik Sulama Sistemi"ne göre ekili 78 dairesel tarlada, hasadı yapılan hububat başta olmak üzere yağlık ayçiçeği ile yem bitkileri yetiştiriliyor. Tarlanın merkezini esas alan, yarı çap uzunluğundaki hareketli robotik sulama sistemine göre ekimin yapıldığı 6 dairesel tarlada açan ayçiçekleri, güzel görüntü oluşturuyor. - Ovada rengarenk çember tarlalar büyülüyor Altınova TİGEM Bitkisel Üretim Şube Şefi Serdar Baki, AA muhabirine, işletmedeki 33 bin 915 dekar arazinin sulandığını söyledi.