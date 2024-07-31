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        Altınova'nın "köşesiz" tarlaları sarıya büründü

        ABDULLAH DOĞAN - Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Altınova Tarım İşletmesinde her biri 365 dekarlık 78 dairesel tarla, üzerinde ekili ürünlerle sarıya büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 11:02 Güncelleme: 31.07.2024 - 11:02
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        Altınova'nın "köşesiz" tarlaları sarıya büründü
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        ABDULLAH DOĞAN - Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Altınova Tarım İşletmesinde her biri 365 dekarlık 78 dairesel tarla, üzerinde ekili ürünlerle sarıya büründü.

        Kadınhanı ilçesindeki Altınova Tarım İşletmesinde 310 bin dekar arazide buğday, arpa, yağlık ayçiçeği, yonca, fiğ, korunga ile yem bitkisi üretimi yapılıyor.

        Modern ve teknolojik ekipmanların kullanıldığı işletmede, özel sektör işbirliği kapsamında tohumluk ayçiçeği ve patates üretimi de gerçekleştiriliyor.

        İşletmede her biri 50 futbol sahası büyüklüğündeki, "Center Pivot Robotik Sulama Sistemi"ne göre ekili 78 dairesel tarlada, hasadı yapılan hububat başta olmak üzere yağlık ayçiçeği ile yem bitkileri yetiştiriliyor.

        Tarlanın merkezini esas alan, yarı çap uzunluğundaki hareketli robotik sulama sistemine göre ekimin yapıldığı 6 dairesel tarlada açan ayçiçekleri, güzel görüntü oluşturuyor.

        - Ovada rengarenk çember tarlalar büyülüyor

        Altınova TİGEM Bitkisel Üretim Şube Şefi Serdar Baki, AA muhabirine, işletmedeki 33 bin 915 dekar arazinin sulandığını söyledi.

        Modern sulama sistemlerinin kullanıldığını anlatan Bakir, "Center pivot sulama sisteminin en önemli özelliği uzaktan kumanda edilerek istenilen zamanda sulamayı başlatıp durdurabiliyoruz ve uygulanacak olan su miktarı, bitki su ihtiyacı doğrultusunda ayarlanabiliyor. Bu sistemle, uygulanan suyu bitki daha etkin kullanmakta ve sistemin çalıştırılması için çok az işçilik gerekmektedir." diye konuştu.

        - Ayçiçekler açtı tarlalar sarıya boyandı

        Baki, 6 tarlada yağlık ayçiçeği üretimin yapıldığını belirterek, "Tarlalar çiçek açtı, renk cümbüşü oluştu. Yağlık ayçiçeğinde dekarında 500 kilogram rekolte bekliyoruz. Her biri 50 futbol sahası büyüklüğünde 365 dekarlık toplamda 78 dairesel tarlamız bulunuyor." dedi.

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