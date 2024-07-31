Beyşehir'de seracılık yapmak isteyen çiftçilere destek

“Başvurular 23 Ağustos 2024 tarihi mesai bitimine kadar Beyşehir İlçe Tarım Müdürlüğüne yapılacaktır. Projemizin amacı, bölgemizde seracılığı geliştirmek ve çiftçi ailelerinin birim alandan daha fazla gelir elde etmesini sağlamaktır. Bunun yanında serada sebze üretimini bölge çiftçilerine benimsetmek ve küçük arazi sahibi çiftçilerin yaşam standartlarının yükselmesine katkıda bulunmaktır."

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Beyşehir’de “KOP ile yaz seraları gelişiyor” projesinin hayata geçirileceği belirtildi.

Bu imkandan yararlanmak isteyenlerin 23 Ağustos'a kadar başvuruda bulunması gerektiği bildirildi.

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