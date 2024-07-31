Konya'da devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Konya'da kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Konya'da kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alaaddin E. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Konya-Beyşehir kara yolunun 19. kilometresi Derbent kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ile yolcu olarak bulunan Hasan E. kamyonette sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sıkışan 2 kişi ekipler tarafından araçtan çıkarılarak Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
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