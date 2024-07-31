YKS ve LGS'de derece giren imam hatip öğrencileri ödüllendirildi

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Konya Şubesi, YKS ve LGS'de dereceye giren imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi öğrencileri için ödül töreni düzenledi.

Mahmut Sami Anadolu İmam Hatip Lisesinin konferans salonunda düzenlenen tören, bu sabah İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan HAMAS Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin için dua edilmesiyle başladı.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, imam hatip okullarının her geçen gün artan bir ivmeyle akademik olarak çok üstün bir başarı gösterdiklerini kaydetti.

Buralarda okuyan öğrencilerin milli ve manevi değerler açısından da iyi yetişmesi için veliler tarafından bu okullara özellikle gönderildiklerini dile getiren Yiğit, "Bu okullarımızda hem akademik olarak başarıyı hem de çocuklarımızı dini ilimlerde de yetiştirmeyi hedefliyoruz, bir dengede sürdürmeye çalışıyoruz. Konya'nın son yıllarda başarısı giderek artıyor. Son LGS sınavında 20 Türkiye birincisi çıkardık. İlimize onur veren bir başarı. Bunun 6'sı imam hatip ortaokullarından, hepinizi tebrik ediyorum." dedi.

Daha sonra kürsüye gelen ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Konya Şubesi Başkanı Arif Bağcı da imam hatip öğrencilerinin hem lise hem ortaokul düzeyinde çok ciddi başarılar yakaladıklarını kaydetti. Konya'da imam hatip liselerinden 21 öğrencinin ilk bine girdiğini vurgulayan Bağcı, "Kitlesel başarıda da imam hatip okullarımız önemli başarılara imza atarak, nitelikli eğitimin öncüsü oldu. İmam hatip okullarımızdan mezun olan gençlerimiz, küreselleşen dünyada, tüm değerlerin çok hızlı tüketildiği günümüzde en güzel ilmi ve en sahih dini eğitimi alarak, sağlam bir karakter ve İslami şahsiyet sahibi olarak buradan mezun olup toplumun hizmetinde önder olmaya devam edecektir." dedi.