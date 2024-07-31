Konya'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Kazada tır sürücüsü İbrahim A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Suat Serap Ç. ve Alperen Ç. yaralandı.

İbrahim A. (54) idaresindeki 16 ACJ 650 plakalı tır, Argıthanı Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Afyonkarahisar istikametinden Konya istikametine gitmekte olan Alper Ç. yönetimindeki 50 AEJ 503 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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