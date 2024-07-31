Seydişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Seydişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Seydişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, E.C'nin (33) ikametinde yaptığı aramada bir miktar bonzai, kannabinoid, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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