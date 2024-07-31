Parkta yaralanan 5 yaşındaki çocuğun kopmak üzere olan parmağı yerine dikildi
Beyşehir'de çocuk parkındaki oyun alanında bulunan döner çarka eli sıkışan 5 yaşındaki çocuğun kopma noktasına gelen parmağı, yaklaşık 2 saat süren ameliyat sonrasında yerine dikildi.
Beyşehir'de çocuk parkındaki oyun alanında bulunan döner çarka eli sıkışan 5 yaşındaki çocuğun kopma noktasına gelen parmağı, yaklaşık 2 saat süren ameliyat sonrasında yerine dikildi.
Beyşehir Gölü kıyısındaki bir parkta oyun oynayan 5 yaşındaki D.A.T'nin baş parmağı, parktaki oyun alanında bulunan çarka sıkıştı.
Sağ baş parmağı kopma noktasına gelen çocuk, ihbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Konya'ya sevk edilen çocuğun parmağı yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından yerine dikildi.
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