Seydişehir'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.

Mahalledekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki üç katlı bir evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

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