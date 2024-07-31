Paris 2024 Olimpiyatları'nda tekvandoda Türkiye'yi temsil edecek 3 sporcuya olimpiyat kitleri verildi
Paris 2024 Olimpiyatları'nda tekvando branşında ülkemizi temsil edecek olan 3 sporcuya olimpiyat kitleri verildi.
Paris 2024 Olimpiyatları'nda tekvando branşında ülkemizi temsil edecek olan 3 sporcuya olimpiyat kitleri verildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Fransa'ya gidecek sporcular Nafia Kuş, Hatice Kübra İlgün ve Merve Dinçel Kavurat'ı ziyaret etti.
Öztürk, sporcuları son antrenmanlarını yaptığı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasında ziyaret ederek, olimpiyatlarda başarı diledi, madalya beklediğini söyledi.
Ardından 3 sporcuya olimpiyat kitleri verildi.
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