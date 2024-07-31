Konya'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 şüpheliden 1'i yakalandı

Ekipler, ilçedeki güvenlik kamerası incelemeleri ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evine maskeli bir şekilde gelerek R.A'nın ziynet eşyalarıyla bir miktar parasını alıp kayıplara karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İlçede yaşayan R.A. kendisini telefonla arayan kişiler tarafından, adının FETÖ soruşturmasına karıştığı bahanesiyle dolandırılmasına ilişkin jandarmaya müracaatta bulundu.

Konya'nın Akören ilçesinde, telefonla kendisini polis olarak tanıttığı kişinin ziynet eşyasıyla parasını dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheliden 1'i gözaltına alındı.

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