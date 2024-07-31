Konya'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

Burada, Heniyye için Kur'an-ı Kerim okundu, ardından dua edildi.

Afyonkarahisar'da da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, Heniyye için İmaret Camisi'inde ikindi namazı sonrası bir araya geldi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Heniyye için ikindi namazının ardından Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Konya'da gıyabi cenaze namazı kılındı, Afyonkarahisar ve Karaman'da dua edildi.

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