Konya'da 13. kattaki balkondan düşen genç öldü, üzerine düştüğü kişi ağır yaralandı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde, 13. kattaki balkondan düşen genç hayatını kaybetti, üzerine düştüğü kişi ağır yaralandı.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde, 13. kattaki balkondan düşen genç hayatını kaybetti, üzerine düştüğü kişi ağır yaralandı.
İddiaya göre, A.E.A. (27) Şefikcan Caddesi'nde bulunan 13. kattaki evlerinin balkonundan zemin katta bulunan züccaciye dükkanı sahibi Mehmet C'nin (44) üzerine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan A.E.A. ile Mehmet C. ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan A.E.A, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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