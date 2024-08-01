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        Konya'da 13. kattaki balkondan düşen genç öldü, üzerine düştüğü kişi ağır yaralandı

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde, 13. kattaki balkondan düşen genç hayatını kaybetti, üzerine düştüğü kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 10:31 Güncelleme: 01.08.2024 - 10:31
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        Konya'da 13. kattaki balkondan düşen genç öldü, üzerine düştüğü kişi ağır yaralandı
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        Konya'nın Selçuklu ilçesinde, 13. kattaki balkondan düşen genç hayatını kaybetti, üzerine düştüğü kişi ağır yaralandı.

        İddiaya göre, A.E.A. (27) Şefikcan Caddesi'nde bulunan 13. kattaki evlerinin balkonundan zemin katta bulunan züccaciye dükkanı sahibi Mehmet C'nin (44) üzerine düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan A.E.A. ile Mehmet C. ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan A.E.A, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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