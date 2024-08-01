Kapsül Teknoloji Platformu, 6. Uluslararası Uzay Modelleri Yarışması'nda dereceler kazandı

2021’de kurulan Kapsül Teknoloji Platformu, Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sunmak ve Türkiye’yi bir teknoloji üssü haline getirme hedefine katkı sunarak, ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılar kazanmayı amaçlıyor.

Platform bu başarısıyla Diyarbakır’daki 4. etabı atlayarak, Eskişehir’de düzenlenecek Türkiye şampiyonasına doğrudan katılma hakkı elde etti.

Aksaray’da düzenlenen yarışmanın 3. etabında, platform adına Gökbörüler takımı, roket yarışmasının standart paraşütlü model kategorisinde birincilik, şerit paraşütlü model kategorisinde ise ikincilik ve üçüncülük kazandı.

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