Konyaspor, Melih Bostan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, genç hücum oyuncusu Melih Bostan ile 3 yıllık anlaşma yaptı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, genç hücum oyuncusu Melih Bostan ile 3 yıllık anlaşma yaptı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde futbol şube sorumlularından Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.
Melih, takımda 91 numaralı formayı giyecek.
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