Konya'da takla atan otomobildeki 8 kişi yaralandı
Konya'nın Karapınar ilçesinde takla otomobildeki 8 kişi yaralandı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde takla otomobildeki 8 kişi yaralandı.
H.Ç. idaresindeki 16 DBJ 01 plakalı otomobil, Konya-Karapınar kara yolu Acıgöl civarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yoldan çıkarak takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Z.Ç, M.Ç, M.Ç, M.Y.Ç, A.Ç, H.Ç. ve F.B.Ç. yaralandı.
Yaralılar Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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