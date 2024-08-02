Gurbetçi kadın, terapi sayesinde tanıştığı lavantanın üreticisi oldu

YAKUP ÇETİN - İsviçre'de uzun yıllar çalışan 61 yaşındaki Durdane Canan, kesin dönüş yaptığı memleketi Konya'nın Bozkır ilçesinde, doktor tavsiyesiyle başladığı lavanta terapisini ilerleterek, üretici oldu.

İsviçre'de kulak çınlaması, panik atak, ritim bozukluğu, uykusuzluk gibi şikayetlerle tedavi görmeye başlayan Durdane Canan, bu süreiçte tanıştığı Çinli bir doktorun lavanta terapisi yöntemiyle rahatsızlıklarından kurtuldu.

Lavantayı çamaşırdan temizliğe her alanda kullanan Canan, iki sene önce yerleştiği memleketi Konya'nın Bozkır ilçesinde lavanta üretimi yapmaya başladı.

Lavanta tarlasında çalışan Ümmü Yılmaz da lavanta bahçesinde severek çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Lavanta aslında bizim burada üretmediğimiz ve bilmediğimiz bir şey değildi. Birkaç yıldır Durdane hanımın yanında çalışarak hem lavanta üreticiliği hakkında bilgi ediniyoruz hem de burada ekipler halinde paramızı kazanıyoruz. Yurtdışından gelip burada bayanlara örnek olmak adına bu işe başladı ve biz de şu an gördüğümüz zaman kolay bir iş olduğunu anladık. İçimizden de yapmak isteyen arkadaşlarımız var, inşallah bu işin Bozkır civarında çoğalmasını istiyoruz. Durdane hanımın da bu yolda ilerlemesi için başarılar diliyoruz."