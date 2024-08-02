Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da marketten zorla para almak isteyen kişi kendisine direnen çalışanı darbedip kaçtı

        Konya'da bir marketin kasasındaki parayı zorla almak isteyen maskeli kişi, kendisine direnen çalışanı darbedip parayı alamadan kaçtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 12:20 Güncelleme: 02.08.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da marketten zorla para almak isteyen kişi kendisine direnen çalışanı darbedip kaçtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'da bir marketin kasasındaki parayı zorla almak isteyen maskeli kişi, kendisine direnen çalışanı darbedip parayı alamadan kaçtı.

        Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Ardıçdalı Sokak'taki bir zincir marketin şubesine saat 10.35'de gelen maskeli kişi, iş yeri çalışanlarını tehdit ederek kasadaki paraları istedi.

        Parayı vermeyen çalışandan kasanın şifresini isteyen zanlı, kendisine direnen çalışanı darbetti.

        Kasadaki parayı alamayan şüpheli iş yerinden aldığı 2 paket sigarayla kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, market ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini alarak zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        "X ve Y Kuşağı"nda kanser riski daha fazla
        "X ve Y Kuşağı"nda kanser riski daha fazla
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Ölümden döndü! Elektronik sigara içerken hastanelik oldu
        Ölümden döndü! Elektronik sigara içerken hastanelik oldu
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Türkiye'nin ilk tüp tayı Balat görücüye çıktı
        Türkiye'nin ilk tüp tayı Balat görücüye çıktı
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Restorana silahlı saldırı düzenlendi!
        Restorana silahlı saldırı düzenlendi!
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        Yangına müdahale ederken uçurumdan düştü!
        Yangına müdahale ederken uçurumdan düştü!
        Eğirdir Gölü'nün bölünmesine 1,2 kilometre kaldı
        Eğirdir Gölü'nün bölünmesine 1,2 kilometre kaldı
        Anne ve kızını hayattan kopardı! 50 yıla kadar hapsi istendi
        Anne ve kızını hayattan kopardı! 50 yıla kadar hapsi istendi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Venezuela'da seçim protestoları sürüyor
        Venezuela'da seçim protestoları sürüyor

        Benzer Haberler

        İskandinav toplumuyla bütünleşen Kululu gurbetçiler ata topraklarından da k...
        İskandinav toplumuyla bütünleşen Kululu gurbetçiler ata topraklarından da k...
        Gurbetçi kadın, terapi sayesinde tanıştığı lavantanın üreticisi oldu
        Gurbetçi kadın, terapi sayesinde tanıştığı lavantanın üreticisi oldu
        Konya'da takla atan otomobildeki 8 kişi yaralandı
        Konya'da takla atan otomobildeki 8 kişi yaralandı
        Konyaspor, Melih Bostan'ı 3 yıllığına renklerine bağladı
        Konyaspor, Melih Bostan'ı 3 yıllığına renklerine bağladı
        Konyaspor, Melih Bostan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
        Konyaspor, Melih Bostan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
        Anız yangını ormana sıçradı
        Anız yangını ormana sıçradı