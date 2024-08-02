Konya'da marketten zorla para almak isteyen kişi kendisine direnen çalışanı darbedip kaçtı

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, market ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini alarak zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Ardıçdalı Sokak'taki bir zincir marketin şubesine saat 10.35'de gelen maskeli kişi, iş yeri çalışanlarını tehdit ederek kasadaki paraları istedi.

Konya'da bir marketin kasasındaki parayı zorla almak isteyen maskeli kişi, kendisine direnen çalışanı darbedip parayı alamadan kaçtı.

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