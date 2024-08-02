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        İskandinav toplumuyla bütünleşen Kululu gurbetçiler ata topraklarından da kopmuyor

        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'nın Kulu ilçesinden başta İsveç olmak üzere, Norveç ve Danimarka gibi İskandinav ülkelerine göç eden gurbetçiler, yaşadıkları ülkelerle kültür sentezi oluştururken ata topraklarından da kopmuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 12:23 Güncelleme: 02.08.2024 - 12:23
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        İskandinav toplumuyla bütünleşen Kululu gurbetçiler ata topraklarından da kopmuyor
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        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'nın Kulu ilçesinden başta İsveç olmak üzere, Norveç ve Danimarka gibi İskandinav ülkelerine göç eden gurbetçiler, yaşadıkları ülkelerle kültür sentezi oluştururken ata topraklarından da kopmuyor.

        Konya'ya yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki 50 bin nüfuslu Kulu ilçesi, İsveç'e verilen göçle tanınıyor. 1960'lı yıllarda birkaç Kululunun işçi olarak İsveç'e gitmesiyle başlayan süreçte gurbetçiler, zamanla diğer İskandinav ülkelerine de yerleşmeye başladı.

        Çifte vatandaşlık hakkı da elde eden Kululular, yaşadıkları ülkeye adapte olurken İskandinav kültürüyle kendi kültürleri arasında da köprü kurdu.

        Her yıl yaz tatilini geçirmek için memleketlerine gelen gurbetçiler, baba ocağında özlem giderip nüfusunu üçe katladıkları ilçede hareketlilik oluşturuyor.

        Birçoğu yurt dışında doğup büyüyen ve yaşadığı ülkeye adapte olmasına rağmen ata topraklarından kopmayan gurbetçiler, geleneklerini, göreneklerini ve kültürlerini de unutmuyor.

        - "İsveç'te de Türkiye'de de yabancılık çekmiyorlar"

        İsveç'te 37 yıldır yaşayan 58 yaşındaki gurbetçi Bekir Yurdagül, AA muhabirine, kültürlerini unutmadıklarını ve çocuklarına da unutturmadıklarını söyledi.

        Kendi kültürlerinden kopmamaları için her yaz Kulu'ya getirdiği çocuklarının İsveç'te de Türkiye'de de yabancılık çekmediğini belirten Yurdagül, şöyle konuştu:

        "Çocuklarımız orada okuduğu için orada arkadaşlarıyla tanışıyorlar. Çocuklarımız kültür bakımından adapte olduğu için artık orada evleniyorlar. Aile, çocuğuna Türkiye'yi sevdirdiyse devamlı buraya da gelmek istiyorlar. Çocuklar buraları, kültürümüzü unutmasın diye titiz davranıyoruz. Bizden sonraki nesiller 'Annem, babam böyle yapardı, biz de yapalım.' desin istiyoruz."

        Gurbetçi Atilla Ayhan da yaklaşık 4 bin kilometrelik zorlu kara yolcuğuna rağmen her yıl memleketlerine gelmekten vazgeçmediklerini anlattı.

        Ayhan, gurbette doğup büyüyen çocuklarına ata topraklarını unutturmamaya çalıştığını dile getirdi.

        - "Her sene ailemizle gelmeye çalışıyoruz"

        İsveç'te doğup büyüyen 27 yaşındaki Esra Yurdagül de her gelişlerinde çok güzel duygular hissettiklerini, ilçeyi bu yıl da çok kalabalık bulduklarını söyledi.

        Memleket özleminin çok başka olduğunu belirten Yurdagül, "Her sene ailemizle gelmeye çalışıyoruz. Kulu'yu çok seviyoruz. Eski anılarımız canlanıyor. Yurt dışında akrabalarımızla çok fazla görüşemiyoruz. Burası, o anlamda birbirimizle görüşebilme imkanı da sağlıyor." dedi.

        - "İnsanlarımız yaz tatillerini burada geçirmeyi tercih ediyor"

        İlçede esnaflık yapan Semih Koyuncu da kentin gurbetçilerle en yoğun günlerini yaşadığını söyledi.

        Gurbetçilerin tüm taleplerine cevap verebilmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Koyuncu, şunları kaydetti:

        "İlçenin nüfusu iki-üç katına çıkmış durumda. Kulu, yaz gelince sahil bölgeleri gibi oluyor. İnsanlarımız yaz tatillerini burada geçirmeyi tercih ediyor. Alışverişlerini, düğünlerini yapıyorlar. İlçe esnafı olarak bize de büyük faydaları var."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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