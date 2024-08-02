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        Konya'da bir kadın, eşi tarafından tabancayla öldürüldü

        Konya'nın Ereğli ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 14:36 Güncelleme: 02.08.2024 - 14:36
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        Konya'da bir kadın, eşi tarafından tabancayla öldürüldü
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

        Talatpaşa Mahallesi 91720 Sokak'ta Hasan Ö, eşi Arife Ö'yü silahla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, kurtarılamadı.

        Olay yerinden kaçan Hasan Ö. ise kısa sürede yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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