Konya'da bir kadın, eşi tarafından tabancayla öldürüldü
Konya'nın Ereğli ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.
Konya'nın Ereğli ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.
Talatpaşa Mahallesi 91720 Sokak'ta Hasan Ö, eşi Arife Ö'yü silahla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan Hasan Ö. ise kısa sürede yakalandı.
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