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        Konya ve çevre illerde Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'daki camilerde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 15:10 Güncelleme: 02.08.2024 - 15:10
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        Konya ve çevre illerde Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'daki camilerde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Konya'daki tarihi ⁠Sultan Selim Camisi'nin önünde bir araya gelen binlerce kişi, İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge'nin imamlığında, önceki gün Tahran'da suikasta uğrayan Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Namaz sonrası Öge, Heniyye ve tüm şehitler için dua etti.

        Cenaze namazına Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ve AK Parti İl Başkanı Hassan Angı da katıldı.

        - Aksaray

        Aksaray'da Ulu Cami ve Somuncubaba Külliyesi başta olmak üzere tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Yoğunluktan dolayı cami içinde yer bulmakta güçlük çeken cemaat, avlularda namaz kıldı.

        - Karaman

        Karaman'da Aktekke Camisi'nde kılınan cuma namazı sonrası vatandaşlar, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

        Burada Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı, Kur'an-ı Kerim okundu, ardından dua edildi.

        - Afyonkarahisar

        Afyonkarahisar'daki tüm camilerde de Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        İmaret Camisi'nde İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun kıldırdığı namaza çok sayıda kişi katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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