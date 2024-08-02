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        Konya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Konya'nın Akşehir ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 17:35 Güncelleme: 02.08.2024 - 17:35
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        Konya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Hüseyin Ö. (53) idaresindeki 42 D 8979 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Caddesi'nde plakasız motosikletle çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Hüseyin Ö. ise Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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