Konya'da cezaevi firarisi, eski kayınvalidesi ile kayınbiraderini tabancayla öldürdü

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İddiaya göre, ilçedeki açık cezaevinden 2 gün önce firar eden Ferhat D. (38), yaklaşık 5 yıl önce boşandığı H.Ç. (33) ile görüşmek için İstasyon Mahallesi'nde oturan eski kayınvalidesi Vesile Akgün'ün (55) evine gitti.

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