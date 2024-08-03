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        Konya'da cezaevi firarisi, eski kayınvalidesi ile kayınbiraderini tabancayla öldürdü

        Konya'nın Ilgın ilçesinde cezaevi firarisi, eski kayınvalidesi ile kayınbiraderini tabancayla öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 12:22 Güncelleme: 03.08.2024 - 12:22
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        Konya'da cezaevi firarisi, eski kayınvalidesi ile kayınbiraderini tabancayla öldürdü
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        Konya'nın Ilgın ilçesinde cezaevi firarisi, eski kayınvalidesi ile kayınbiraderini tabancayla öldürdü.

        İddiaya göre, ilçedeki açık cezaevinden 2 gün önce firar eden Ferhat D. (38), yaklaşık 5 yıl önce boşandığı H.Ç. (33) ile görüşmek için İstasyon Mahallesi'nde oturan eski kayınvalidesi Vesile Akgün'ün (55) evine gitti.

        Ferhat D, evde tartışmaya başladığı Vesile Akgün ile eski kayınbiraderi Erol Akgün'ü (20) tabancayla vurarak kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Olay yerinde hayatını kaybettikleri belirlenen Vesile ve Erol Akgün'ün cesetleri, Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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