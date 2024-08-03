Konya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 çocuk öldü

Ağır yaralı olarak ambulanslarla hastanelere kaldırılan sürücü E.S.Ö ile araçtaki A.A. (16) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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