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        Konya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 çocuk öldü

        Konya'nın Karatay ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 çocuk öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 12:47 Güncelleme: 03.08.2024 - 12:47
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        Konya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 çocuk öldü
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        Konya'nın Karatay ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 çocuk öldü.

        E.S.Ö (17), kullandığı 42 AHY 820 plakalı otomobille ilçenin Fetih Caddesi'nde seyir halindeyken yol kenarındaki ağaca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralı olarak ambulanslarla hastanelere kaldırılan sürücü E.S.Ö ile araçtaki A.A. (16) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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