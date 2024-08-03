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        Beyşehir'de silahla vurulan kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde silahla vurulan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 15:43 Güncelleme: 03.08.2024 - 15:43
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        Beyşehir'de silahla vurulan kişi yaralandı
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        Konya’nın Beyşehir ilçesinde silahla vurulan kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, salı günleri mahalle pazarı kurulan Dalyan Mahallesi'ndeki hal içinde meydana geldi.

        Alkollü bir kişinin etrafa tehditler savurduğu ve silah kullanıldığının ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, adrese geldiğinde ayağından silahla vurulmuş yaralı bir kişi buldu.

        Adrese çağrılan sağlık ekipleri yaralıyı Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

        Polis, yaralı vurduktan sonra olay yerinden kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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