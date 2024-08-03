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        Karapınar'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 20:53 Güncelleme: 03.08.2024 - 20:53
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        Karapınar'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaza, Konya - Adana yolu üzerindeki Yeni Sanayi Sitesi ışıklarının 5'inci kilometresinde meydana geldi.

        R.C. yönetimindeki 42 AAL 087 plakalı araç, S.P. (18) ve M.M.A.'nın (18) kullandığı elektrikli bisiklete arkadan çarptı.

        Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklette bulunan iki kişi yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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