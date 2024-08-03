Konya'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları on binlerce kişinin katıldığı mitingle protesto edildi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Mevlana Meydanı'ndaki tarihi ⁠Sultan Selim Camisi önündeki gösteri, Filistin şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Göstericiler, "Kahrolsun siyonizm", "Aksa özgürleşecek", "Katil Netanyahu", "intikam intikam" sloganları attı, Filistin ve Türk bayrakları taşıdı.

Meydana kurulan platformda, Filistin bayrağı üzerinde Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin resmi yer aldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, burada yaptığı konuşmada, "Dünya üzerinde Filistin için, mazlumlar için bir araya gelen herkesi Konya'dan selamlıyorum." dedi.

Heniyye için "Filistin'in yiğit evladı, büyük komutan, örnek bir hayat yaşadı ve rabbine kavuştu." diyen Altay, şunları ifade etti:

"Şehit olmadan önce de dünya Müslümanlarını bugün meydanlarda buluşturmayı başardı. Dün ben de sizleri temsilen Katar'ın başkenti Doha'da Şehit İsmail Heniyye'nin cenaze namazına katıldım. Allah onun da Gazze'deki tüm şehitlerin de şehadetini kabul etsin. Bize düşen onun mirasına sahip çıkmaktır. Konya olarak her zaman onun davasına sahip çıkacağımızı ve en kısa sürede alacağımız kararla ismini Konya'da sonsuza kadar yaşatacağımızı belirtmek istiyorum.