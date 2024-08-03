Konya'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Ekiplerin müdahale ettiği Hacı Ali Koç'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Oğluna yardım etmek isteyen baba Hacı Ali Koç (65) de akıma kapıldı. Apartman sakinlerinin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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