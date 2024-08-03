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        Konya'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 21:24 Güncelleme: 03.08.2024 - 21:24
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        Konya'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi.

        Seydişehir ilçesi Hacıseyitali Mahallesi'ndeki evinde bilgisayarının kasasını tamir etmeye çalışan İsmet Koç (22) elektrik akımına kapıldı.

        Oğluna yardım etmek isteyen baba Hacı Ali Koç (65) de akıma kapıldı. Apartman sakinlerinin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, İsmet Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ekiplerin müdahale ettiği Hacı Ali Koç'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Babası ve yakınları, İsmet Koç'un öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi.

        Gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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