Konya'da çalışan kadın dolmuş şoförü, baba mesleğini sürdürmek istiyor

ABDULLAH DOĞAN - Konya'da babasının şehir içi toplu taşıma minibüsünde şoförlüğe başlayan sosyoloji bölümü mezunu Büşra Azman, yolcularla mesai arkadaşlarının takdirini kazanıyor.

Kent merkezinde yaşayan 36 yaşında Büşra Azman, lisans eğitiminin ardından şehir içi toplu taşıma hattında minibüs işleten babasına işlerine yardımcı olmak istedi.

Ailesinin ve çevredekilerinin desteğiyle dolmuş kullanmaya başlayan Azman, Konya Minibüsçüler Odasındaki eğitimi tamamladıktan sonra direksiyon başına geçti.

Merkez Meram ilçesi Kalfalar-Hasanköy seferinde yolcu taşıyan Büşra Azman, nezaketinin yanı sıra elinden düşürmediği tespihle de dikkati çekiyor.

Yolcuların çoğu, kadın şoförle karşılaşmanın şaşkınlığını yaşıyor. Azman, sefer arası duraktaki şoför arkadaşlarıyla sohbet ederek, tecrübelerinden faydalanmaya çalışıyor. Büşra Azman, AA muhabirine, seferde geçen bir gününü anlattı. Ailesinin uzun yıllardır minibüsçülük yaptığını anlatan Azman, babasına yardımcı olmak için sefere çıktığını belirterek, "İnsanların tepkileri çok güzeldi. Kadınların gurur duyması, erkeklerin takdir etmesi çok hoştu. Yani bu kadar olumlu tepki göreceğini de bilmiyordum. Benim için çok olağan bir şey aslında ama yapıp yapamayacağımı bilmiyordum, cesaretim vardı. Başladım ve güzel gidiyor." diye konuştu.

Azman, güvenli sefer için dikkatini yola verdiğini anlatarak, "Radyoda müzik dinliyorum. Zaman zaman tespih çekiyorum. Yolcular biner binmez ücretini ödüyor, bunu takip etmiyorum. Stresi aştım, çok yok ama canımı sıkan şeyler olursa o zaman stres olur." ifadelerini kullandı. - "Yolda araçlardan alkışlayanlar oluyor" Kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu ve baba mesleğini sürdürmek istediğini dile getiren Azman, "Kadınlar daha güvende hissettiklerini söylüyor, tebrik ediyorlar, gurur duyduklarını söylüyorlar. Yolda araçlardan alkışlayanlar oluyor. Yol veriyorlar, 'Çok yakışmış, helal olsun sana abla' diyorlar. Yolcular da aynı şekilde şaşırıyor." dedi.