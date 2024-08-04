Konya'da 15 kilogram uyuşturucu ele geçirilen aracın sürücüsü tutuklandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde durdurulan bir araçta 15 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde durdurulan bir araçta 15 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında, Güneydoğu Bölgesi'nden Antalya'ya gitmekte olan Nusret E. (35) idaresindeki 23 FK 447 plakalı kamyonet, Seydişehir-Antalya çevre yolunda polis tarafından durduruldu.
Yapılan aramada, araçta bulunan kompresör içerisine saklanmış 15 kilo 250 gram skunk ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Nusret E, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.