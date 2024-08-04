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        Akademisyenler konservatuvardaki atölyede hem sanat öğretiyor hem de çalgı üretiyor

        SAVAŞ GÜLER - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarında kurulan atölyede çalgıların üretimi ve tamiri yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 12:50 Güncelleme: 04.08.2024 - 12:50
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        Akademisyenler konservatuvardaki atölyede hem sanat öğretiyor hem de çalgı üretiyor
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        SAVAŞ GÜLER - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarında kurulan atölyede çalgıların üretimi ve tamiri yapılıyor.

        NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'nun öncülüğünde konservatuvar bünyesinde kurulan Çalgı Yapım Bakım ve Onarım Atölyesi'nde, hem Türk müziği sazları imal ediliyor hem de öğrenciler aldıkları derslerle kendini geliştiriyor.

        Akademisyenler ve öğrenciler bir yandan sanatlarını icra ederken, bir yandan da ut, lavta (gövdesi uttan küçük çalgı), kanun, keman, tambur ve bağlama gibi çalgıların uygun kalite ve maliyetlerde üretimini gerçekleştiriyor.

        - "Çalgı atölyemiz bizim olmazsa olmazlarımız arasında"

        Konservatuvarın kurucu müdürü Prof. Dr. Mehmet Gönül, AA muhabirine, Türk Müziği Devlet Konservatuvarının bütün öğretmen ve öğrencilerinin kullanılan sazlarla hemhal olduğunu söyledi.

        Eğitim ve öğretim süresince bu çalgılara ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Gönül, "Sazların temini, onların deformasyonlarının, kırıklarının tamir edilmesi veya bakımlarının yapılması gerekiyor. Konservatuvar içindeki çalgı atölyemiz bizim olmazsa olmazlarımız arasında. Bütün konservatuvarlarda böyle bir imkan yok. Bu donanımda atölye bulundurmak çok mümkün değil. Türk müziği sazlarının imalatı ve geliştirilmesi projesiyle bu atölyeyi kurduk." diye konuştu.

        Gönül, 400 metrekarelik atölyede öğretim görevlilerinin ve öğrencilerin çalışma imkanına sahip olduğunu anlattı.

        - "Bütün alet ve ekipmana, lazer kesim cihazlarına sahibiz"

        Özellikle çalgı imalatına meraklı olan öğrencilerin atölyede kendilerini geliştirmesine imkan tanındığını vurgulayan Gönül, şunları kaydetti:

        "Buraya gelen keresteden bir saz üretebileceğimiz bütün alet ve ekipmana, lazer kesim cihazlarına sahibiz. Bu da öğrenciler için iyi bir kazanım. Atölyemiz bu noktada bütün imkanları sağlıyor. Ut, tambur, lavta, keman, bağlama üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz, üniversitemizin üzerinden, piyasadaki fiyatların çok daha altında makul düzeyde bu sazlara ulaşabiliyor. Aynı zamanda kalitesi de piyasadakilerden çok daha iyi."

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